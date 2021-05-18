Монфис впервые за 15 месяцев одержал победу

14-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис одержал победу на турнире ATP впервые за 15 месяцев.

Монфис вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция). В первом круге француз в двух сетах обыграл лаки-лузера бразильца Тьяго Уайлда.

ATP-250. Лион. 18 мая

Гаэль Монфис - Тьяго Уайлд 7:5, 6:4

Матч продлился 1 час 42 минуты. Монфис 6 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 10. На счету его соперника – 1 эйс, 1 невынужденная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из 7.

В следующем раунде Монфис сыграет с представителем Японии Йосихито Нисиока.