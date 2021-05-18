Серена Уильямс покидает турнир в Парме

Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла в матче второго круга на турнире категории WTA-250 в Парме (Италия).

В своём поединке первая сеяная уступила представительнице Чехии Катержине Синяковой. Встреча завершилась в двух сетах в пользу чешской теннисистки.

WTA-250. Парма

Серена Уильямс - Катержина Синякова 7:6 (7:4), 6:2

Матч продолжался 1 час 38 минут.

Уильямс совершила 5 подач навылет, семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. На счету Синяковой ни одного эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

В четвертьфинале чешская теннисистка сыграет с победительницей встречи между Анна-Леной Фридзам (Германия) и Каролин Гарсией (Франция).