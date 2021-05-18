Свитолина, Ястремская и Костюк заявились в основную сетку Уимблдона

Элина Свитолина (№6), Даяна Ястремская (№33) и Марта Костюк (№81) вошли в заявочный список основной сетки "мэйджора", который пройдёт с 28 июня по 10 июля.

В альтернативном списке на седьмой позиции находится украинка Катерина Козлова, которая тоже заявилась по "защищённому" рейтингу.

В квалификации турнира также могут выступить Катарина Завацкая, Ангелина Калинина и Леся Цуренко. Официально заявочный лист участниц отборочной сетки будет опубликован в начале июня.