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Бывший тренер Федерера: Ролан Гаррос будет сложным для Роджера
Пол Анакон рассказал об игре швейцарца
Australian Open
Бывший тренер Роджера Федерера Пол Анакон поделился мнением об игре швейцарца после поражения того в Женеве в преддверии "Ролан Гаррос" и Уимблдона.
"Я думаю, что это сильно отличается от того, что было четыре года назад, и возраст в 35 лет отличается от приближения к 40. Я думаю, что турнир в Париже будет действительно сложным для него. Но он поддерживает форму и хорошее здоровье. Роджер не собирается выходить на травяной сезон, не думая, что сможет выиграть Уимблдон. Он будет говорить все требуемые по логике вещи, но в глубине души он знает, что может выиграть этот турнир. Но чем менее вы доминируете, тем больше эта аура непобедимости начинает рассеиваться, и ей нужно только немного развеяться, чтобы что-то изменить", — приводит слова тренера Tennis 365 со ссылкой на New York Times.
Пол Анакон тренировал Роджера Федерера с 2010 по 2013 год.
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