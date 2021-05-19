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Федерер: Я знаю, что не выиграю Открытый чемпионат Франции
Роджер не уверен в своих силах
Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился мнением о своём возвращении в тур и целях на сезон.
"Моя цель — сезон на травяном корте, а не „Ролан Гаррос“. Следующие недели будут важны для того, чтобы снова привыкнуть к туру. Матчи отличаются от тренировок. Я знаю, что не выиграю Открытый чемпионат Франции. Я не уверен, что за последние 50 лет кто-то заявлялся на турнир в Париже в 40 лет, брал паузу на полтора года и выигрывал всё подряд", — цитирует 20-кратного победителя турниров "Большого шлема" Daily Express.
В своём первом матче на домашнем турнире ATP-250 в Женеве (Швейцария) Федерер уступил 75-й ракетке мира Пабло Андухару.
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