  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Федерер: Я знаю, что не выиграю Открытый чемпионат Франции
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Федерер: Я знаю, что не выиграю Открытый чемпионат Франции

Теннис
(1 голосов)

Роджер не уверен в своих силах

Федерер: Я знаю, что не выиграю Открытый чемпионат Франции

Новина українською

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился мнением о своём возвращении в тур и целях на сезон.

"Моя цель — сезон на травяном корте, а не „Ролан Гаррос“. Следующие недели будут важны для того, чтобы снова привыкнуть к туру. Матчи отличаются от тренировок. Я знаю, что не выиграю Открытый чемпионат Франции. Я не уверен, что за последние 50 лет кто-то заявлялся на турнир в Париже в 40 лет, брал паузу на полтора года и выигрывал всё подряд", — цитирует 20-кратного победителя турниров "Большого шлема" Daily Express.

В своём первом матче на домашнем турнире ATP-250 в Женеве (Швейцария) Федерер уступил 75-й ракетке мира Пабло Андухару.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роджер Федерер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...