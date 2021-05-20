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Свитолина начнет травяной сезон в Берлине

Теннис
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Но пока все мысли о грунте

Свитолина начнет травяной сезон в Берлине

Новина українською

Первая ракетка Украины Элина Свитолина травяную часть сезона 2021 года откроет на турнире WTA 500 в Берлине с 14 по 20 июня.

Помимо украинки в столице Германии планируют выступить еще семь теннисисток из топ-10 мирового рейтинга, включая первую ракетку мира Эшли Барти.

Марта Костюк впервые сыграть на траве намерена 6-13 июня на турнире WTA 250 в Ноттингеме. Там же может выступить и Екатерина Козлова, которая идет шестой в списке запасных.

Свитолина и Костюк за счет высокого рейтинга с 28 июня по 10 июля выступят в основной сетке Уимблдона. Что касается Козловой, то Екатерина не сыграет на третьем в сезоне турнире Большого шлема.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Федерер уступил во втором круге турнира в Женеве.

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В статье: Элина Свитолина Марта Костюк Катерина Козлова
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