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Циципас пробился в 1/4 финала турнира АТР-250 в Лионе
Он обыграл представителя США Томми Пола
Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция). В матче второго раунда соревнований он одолел представителя США Томми Пола.
ATP-250. Лион. 20 мая
Стефанос Циципас - Томми Пол 6:1, 6:4
Продолжительность встречи составила 1 час и 16 минут. Циципас 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. Пол, занимающий 53-е место в рейтинге ATP, не выполнил ни одного эйса и ни разу не ошибся на подаче.
За выход в полуфинал соревнований Стефанос поспорит с японским теннисистом Йосихито Нисиока.
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