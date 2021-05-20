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Циципас пробился в 1/4 финала турнира АТР-250 в Лионе

Теннис
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Он обыграл представителя США Томми Пола

Циципас пробился в 1/4 финала турнира АТР-250 в Лионе

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Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция). В матче второго раунда соревнований он одолел представителя США Томми Пола.

ATP-250. Лион. 20 мая

Стефанос Циципас - Томми Пол 6:1, 6:4

Продолжительность встречи составила 1 час и 16 минут. Циципас 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. Пол, занимающий 53-е место в рейтинге ATP, не выполнил ни одного эйса и ни разу не ошибся на подаче.

За выход в полуфинал соревнований Стефанос поспорит с японским теннисистом Йосихито Нисиока.

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В статье: Стефанос Циципас
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