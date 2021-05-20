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Лион. Доминик Тим сенсационно уступил Кэмерону Норри и не вышел в 1/4 финала соревнований
Австриец не справился с британским теннисистом
Британский теннисист Кэмерон Норри вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция).
В матче второго круга соревнований он одолел представителя Австрии Доминика Тима.
АТР-250. 20 мая
Кэмерон Норри - Доминик Тим 6:3, 6:2.
Продолжительность встречи составила 1 час и 6 минут. Норри 3 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. Тим, занимающий четвёртое место в рейтинге ATP, выполнил 2 эйса и 4 раза ошибся на подаче.
За выход в полуфинал соревнований британец поспорит с победителем матча Артур Риндеркнех (Франция) — Янник Синнер (Италия).
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