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Мастерс в Индиан-Уэллсе перенесён
Он состоится в октябре
Сегодня, 20 мая, организация ATP анонсировала обновления предварительного календаря ATP Tour на четвёртый квартал 2021 года. Так, турнир серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США) состоится в октябре. Обычно соревнования проходят в марте, но в 2021 году из-за пандемии коронавируса были перенесены.
Точные даты проведения турнира пока неизвестны. Они будут определены, когда ATP и WTA сформируют календарь на осень.
Напомним, в 2020 году "Мастерс" и турнир категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе из-за пандемии коронавируса были отменены. В 2019 году победу на соревнованиях праздновали австриец Доминик Тим в мужском одиночном разряде и Бьянка Андрееску из Канады — в женском одиночном.
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