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Свитолина поздравила украинцев с Днем вышиванки

Теннис
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Свитолина поздравила украинцев с Днем вышиванки

Фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation/Автор неизвестен

Новина українською

Шестая ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина поздравила соотечественников с Днём вышиванки.

"С Днём вышиванки! Украинские традиции — одни из самых красивых в мире. И в наших с вами силах распространить их, рассказать о них всему миру. Желаю укрепления украинской идентичности ради процветания нашей страны», — написала Свитолина.

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В статье: Элина Свитолина
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