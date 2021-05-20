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Свитолина поздравила украинцев с Днем вышиванки
Украинка опубликовала фото в платье
Фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation/Автор неизвестен
Шестая ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина поздравила соотечественников с Днём вышиванки.
"С Днём вышиванки! Украинские традиции — одни из самых красивых в мире. И в наших с вами силах распространить их, рассказать о них всему миру. Желаю укрепления украинской идентичности ради процветания нашей страны», — написала Свитолина.
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