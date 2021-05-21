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Халеп снялась с Ролан Гаррос
Париж потерял одну из главных фавориток
Третья ракетка мира Симона Халеп из-за проблем со здоровьем отказалась от выступления на Открытом чемпионате Франции.
На прошлой неделе Халеп в матче второго раунда турнира WTA 1000 в Риме против Анжелик Кербер получила надрыв икроножной мышцы левой ноги. Повреждение оказалось настолько серьезным, что румынка не сможет сыграть в Париже.
Халеп впервые в карьере пропустит Ролан Гаррос. Именно на грунте Симона в 2018 году выиграла свой первый в карьере турнир Большого шлема. Также во Франции румынка дважды доходила до финала.
В прошлом году на Ролан Гаррос Халеп в четвертом круге проиграла будущей чемпионке турнира Иге Швентек.
Матчи основной сетки Ролан Гаррос пройдут с 30 мая по 13 июня.
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