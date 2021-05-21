Халеп снялась с Ролан Гаррос

Третья ракетка мира Симона Халеп из-за проблем со здоровьем отказалась от выступления на Открытом чемпионате Франции.

На прошлой неделе Халеп в матче второго раунда турнира WTA 1000 в Риме против Анжелик Кербер получила надрыв икроножной мышцы левой ноги. Повреждение оказалось настолько серьезным, что румынка не сможет сыграть в Париже.

Халеп впервые в карьере пропустит Ролан Гаррос. Именно на грунте Симона в 2018 году выиграла свой первый в карьере турнир Большого шлема. Также во Франции румынка дважды доходила до финала.

В прошлом году на Ролан Гаррос Халеп в четвертом круге проиграла будущей чемпионке турнира Иге Швентек.

Матчи основной сетки Ролан Гаррос пройдут с 30 мая по 13 июня.