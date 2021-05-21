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Циципас вышел в полуфинал турнира в Лионе
Грек набрал сумасшедшую форму
Пятая ракетка мира Стефанос Циципас в четвертьфинале турнира АТР 250 в Лионе в двух сетах за 1 час и 7 минут обыграл Йосихито Нисиоку (6:3, 6:4).
ATP wins in 2021:— Tennis TV (@TennisTV) May 21, 2021
1. Tsitsipas - 31
2. Rublev - 29
3. Karatsev - 21
Sinner - 21
Norrie - 21@steftsitsipas keepin' the momentum going in Lyon! #OpenParc pic.twitter.com/QtdiIXdpVI
На пути к победе Циципас реализовал 2 из 5 брейк-поинтов, а на своей подаче выиграл 40 из 48 очков.
Соперником Циципаса по 1/2 финала в Лионе станет №88 рейтинга АТР Лоренцо Музетти, который в 1/4 обыграл Альяжа Бедене (6:3, 7:6).
Стефанос Циципас упрочил свое лидерство в Чемпионской гонке АТР. Грек опережает Новака Джоковича на 280 очков.
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