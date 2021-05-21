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Циципас вышел в полуфинал турнира в Лионе

Теннис
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Грек набрал сумасшедшую форму

Циципас вышел в полуфинал турнира в Лионе

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Пятая ракетка мира Стефанос Циципас в четвертьфинале турнира АТР 250 в Лионе в двух сетах за 1 час и 7 минут обыграл Йосихито Нисиоку (6:3, 6:4).

На пути к победе Циципас реализовал 2 из 5 брейк-поинтов, а на своей подаче выиграл 40 из 48 очков.

Соперником Циципаса по 1/2 финала в Лионе станет №88 рейтинга АТР Лоренцо Музетти, который в 1/4 обыграл Альяжа Бедене (6:3, 7:6).

Стефанос Циципас упрочил свое лидерство в Чемпионской гонке АТР. Грек опережает Новака Джоковича на 280 очков.

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В статье: теннис Стефанос Циципас
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