Циципас вышел в полуфинал турнира в Лионе

Пятая ракетка мира Стефанос Циципас в четвертьфинале турнира АТР 250 в Лионе в двух сетах за 1 час и 7 минут обыграл Йосихито Нисиоку (6:3, 6:4).

ATP wins in 2021:



1. Tsitsipas - 31

2. Rublev - 29

3. Karatsev - 21

Sinner - 21

Norrie - 21@steftsitsipas keepin' the momentum going in Lyon! #OpenParc pic.twitter.com/QtdiIXdpVI — Tennis TV (@TennisTV) May 21, 2021

На пути к победе Циципас реализовал 2 из 5 брейк-поинтов, а на своей подаче выиграл 40 из 48 очков.

Соперником Циципаса по 1/2 финала в Лионе станет №88 рейтинга АТР Лоренцо Музетти, который в 1/4 обыграл Альяжа Бедене (6:3, 7:6).

Стефанос Циципас упрочил свое лидерство в Чемпионской гонке АТР. Грек опережает Новака Джоковича на 280 очков.