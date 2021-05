Циципас вышел в полуфинал турнира в Лионе

Пятая ракетка мира Стефанос Циципас в четвертьфинале турнира АТР 250 в Лионе в двух сетах за 1 час и 7 минут обыграл Йосихито Нисиоку (6:3, 6:4).

ATP wins in 2021:



1. Tsitsipas - 31

2. Rublev - 29

3. Karatsev - 21

Sinner - 21

Norrie - 21@steftsitsipas keepin' the momentum going in Lyon! #OpenParc pic.twitter.com/QtdiIXdpVI