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Дочь Серены Уильямс тренируется играть в теннис
Фотографией поделился муж Серены
Муж американской теннисистки Серены Уильямс Алексис Оганян поделился в "твиттере" фотографией их дочки. На фото Олимпия тренируется играть в теннис.
"Доброе утро. Я работаю над своим неизбежным превращением в отца теннисистки", — подписал фото Алексис.
Ранее Серена Уильямс проиграла в матче второго круга на турнире категории WTA-250 в Парме (Италия).
Good morning. I'm working on my inevitable evolution into TennisDad ???? pic.twitter.com/38fmHrfiaY— AlexisOhanian.eth 7️⃣7️⃣6️⃣ (@alexisohanian) May 21, 2021
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