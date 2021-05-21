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Дочь Серены Уильямс тренируется играть в теннис

Теннис
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Фотографией поделился муж Серены

Дочь Серены Уильямс тренируется играть в теннис

Новина українською

Муж американской теннисистки Серены Уильямс Алексис Оганян поделился в "твиттере" фотографией их дочки. На фото Олимпия тренируется играть в теннис.

"Доброе утро. Я работаю над своим неизбежным превращением в отца теннисистки", — подписал фото Алексис.

Ранее Серена Уильямс проиграла в матче второго круга на турнире категории WTA-250 в Парме (Италия).

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В статье: Серена Уильямс
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