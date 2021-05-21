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Джокович на турнире в Белграде стартует со 2-го круга

Теннис
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Серб сам же и организовывает эти соревнования

Джокович на турнире в Белграде стартует со 2-го круга

Новина українською

Прошла жеребьевка второго турнира ATP 250 в Белграде, который стартует в воскресенье.

Сразу четыре игрока начнут соревнования со второго круга. В этот список попали: Новак Джокович (1), Гаэль Монфис (2), Николоз Басилашвили (3) и Адриан Маннарино (4) начнут со второго круга.

Первая ракетка мира встретится с Егором Герасимовым, Монфис – с Артюром Риндеркнехом или квалифаером.

Соревнования, напомним, организует семья Джоковича, и они пройдут на кортах его теннисного центра

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В статье: Новак Джокович
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