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Марта Костюк активно готовится к Открытому чемпионату Франции. Фото
Украинка готова к турниру
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №80) продолжает активную подготовку к старту Открытого чемпионата Франции - Roland Garros. Соответствующее фото наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram:
"Париж скоро"
Напомним, что ранее Денис Беринчик
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