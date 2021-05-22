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Свитолина и Федерер поиздевались над Монфисом. Видео

Теннис
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Прямо в пикантное место

Свитолина и Федерер поиздевались над Монфисом. Видео

UA-Футбол
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Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №6) и легенда мирового тенниса, швейцарец Роджер Федерер (АТР №4) вместе поиздевались над французом Гаэлем Монфисом, который судя по всему проиграл им двоим спор. Соответствующее видео размещено на официальной странице нашей спортсменки Instagram.

Напомним, что ранее украинец Горуна стал чемпионом Европы по каратэ.

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В статье: Роджер Федерер Гаэль Монфис свитолина
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