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Свитолина и Федерер поиздевались над Монфисом. Видео
Прямо в пикантное место
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №6) и легенда мирового тенниса, швейцарец Роджер Федерер (АТР №4) вместе поиздевались над французом Гаэлем Монфисом, который судя по всему проиграл им двоим спор. Соответствующее видео размещено на официальной странице нашей спортсменки Instagram.
Напомним, что ранее украинец Горуна
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