Марта Костюк о Roland Garros: Буду делать все, что в моих силах

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №80) поделилась ожиданиями от старта Открытого чемпионата Франции - Roland Garros.

"На "Ролан Гаррос" хочется хорошо сыграть. Мой лучший результат пока третий круг. Хочется пройти его. Это зависит от жеребьевки и еще от многих факторов.

Буду делать все, что в моих силах. Планы большие, буду стараться", - сказала Костюк.