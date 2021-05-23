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Марта Костюк о Roland Garros: Буду делать все, что в моих силах
Комментарий украинки
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №80) поделилась ожиданиями от старта Открытого чемпионата Франции - Roland Garros.
"На "Ролан Гаррос" хочется хорошо сыграть. Мой лучший результат пока третий круг. Хочется пройти его. Это зависит от жеребьевки и еще от многих факторов.
Буду делать все, что в моих силах. Планы большие, буду стараться", - сказала Костюк.
Напомним, что ранее Свитолина и Федерер
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Источник:Tribuna.com
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