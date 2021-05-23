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Марта Костюк о Roland Garros: Буду делать все, что в моих силах

Теннис
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Марта Костюк о Roland Garros: Буду делать все, что в моих силах

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №80) поделилась ожиданиями от старта Открытого чемпионата Франции - Roland Garros.

"На "Ролан Гаррос" хочется хорошо сыграть. Мой лучший результат пока третий круг. Хочется пройти его. Это зависит от жеребьевки и еще от многих факторов.

Буду делать все, что в моих силах. Планы большие, буду стараться", - сказала Костюк.

Напомним, что ранее Свитолина и Федерер поиздевались над Монфисом.

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В статье: Марта Костюк Roland Garros
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Источник:
Tribuna.com

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