Циципас поравнялся с Надалем по количеству титулов в сезоне

Стефанос Циципас в финале турнира АТР 250 в Лионе в двух сетах переиграл Кэмерона Норри (6:3, 6:3) и стал пятым теннисистом после Рафаэля Надаля, Александра Зверева, Хуберта Хуркача и Николоза Басилашвили с двумя титулами в сезоне.

В Лионе Циципас завоевал 7-й титул в карьере. В пяти финалах на турнирах категории АТР 250 он не проиграл ни одного сета.

Стефанос Циципас остается лидером Чемпионской гонки АТР, а в мировом рейтинге замыкает топ-5.