Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Циципас поравнялся с Надалем по количеству титулов в сезоне
Грек не сбавляет обороты
фото - junipersports.com
Стефанос Циципас в финале турнира АТР 250 в Лионе в двух сетах переиграл Кэмерона Норри (6:3, 6:3) и стал пятым теннисистом после Рафаэля Надаля, Александра Зверева, Хуберта Хуркача и Николоза Басилашвили с двумя титулами в сезоне.
В Лионе Циципас завоевал 7-й титул в карьере. В пяти финалах на турнирах категории АТР 250 он не проиграл ни одного сета.
Стефанос Циципас остается лидером Чемпионской гонки АТР, а в мировом рейтинге замыкает топ-5.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ни одного футболиста Реала: Луис Энрике объявил заявку сборной Испании на чемпионат Европы
- Шевченко: Я доволен игрой и действиями молодых футболистов, они воспринимают наши требования
- Ничья Украины, бронза Малиновского, новый чемпион Франции. Главные новости за 23 мая
- Титул сестер Бондаренко на Australian Open – золотая страница украинского тенниса
- Виктор Вацко поймал карпа весом 21 килограмм. ФОТО
- Вот это отпуск! Карлос Де Пена пасет коров и жарит мясо на гриле. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...