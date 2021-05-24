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Циципас поравнялся с Надалем по количеству титулов в сезоне

Теннис
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Грек не сбавляет обороты

Циципас поравнялся с Надалем по количеству титулов в сезоне

фото - junipersports.com

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Стефанос Циципас в финале турнира АТР 250 в Лионе в двух сетах переиграл Кэмерона Норри (6:3, 6:3) и стал пятым теннисистом после Рафаэля Надаля, Александра Зверева, Хуберта Хуркача и Николоза Басилашвили с двумя титулами в сезоне.

В Лионе Циципас завоевал 7-й титул в карьере. В пяти финалах на турнирах категории АТР 250 он не проиграл ни одного сета.

Стефанос Циципас остается лидером Чемпионской гонки АТР, а в мировом рейтинге замыкает топ-5.

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В статье: Кэмерон Норри Стефанос Циципас
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