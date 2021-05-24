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34 случая, когда Джокович творил чудеса в обороне и выигрывал очко. ВИДЕО
Первая ракетка мира – стена
YouTube-канал Tennis TV перед стартом Открытого чемпионата Франции решил напомнить всем фанатам тенниса, на какие чудеса способен Новак Джокович.
Ниже 34 случая, когда действующий №1 мирового рейтинга отражал отчаянную атаку соперника и оставлял розыгрыш за собой.
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