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34 случая, когда Джокович творил чудеса в обороне и выигрывал очко. ВИДЕО

Теннис
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Первая ракетка мира – стена

34 случая, когда Джокович творил чудеса в обороне и выигрывал очко. ВИДЕО

Новина українською

YouTube-канал Tennis TV перед стартом Открытого чемпионата Франции решил напомнить всем фанатам тенниса, на какие чудеса способен Новак Джокович.

Ниже 34 случая, когда действующий №1 мирового рейтинга отражал отчаянную атаку соперника и оставлял розыгрыш за собой.

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В статье: Новак Джокович
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