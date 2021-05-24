Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наоми Осака представила именной салат
Он создан для сети ресторанов
Японская теннисистка Наоми Осака создала салат для сети ресторанов быстрого питания Sweetgreen. Об этом она сообщила в своём "инстаграме".
"Вы должны попробовать, я действительно ем это по крайней мере три раза в неделю", — посоветовала подписчикам Наоми.
В любимую миску Осаки входят тёплая киноа, молодой шпинат, кинза, помидоры, чипсы из тортильи, сырая морковь, козий сыр, курица, заправка из халапеньо с лаймом и кинзой, авокадо и острый соус Sweetgreen.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ирина Морозюк балует фанатов соблазнительными фото с отдыха в Турции. ФОТО
- Довбык на голову сильнее Беседина - эксперт
- Стал известен обладатель Лев Матча в поединке Украина - Бахрейн
- Свитолина поздравила украинцев с Днем вышиванки
- Журналистка, модель и невеста Бондаря. Денисов представил свою соведущую на Евро-2020
- Вот это отпуск! Карлос Де Пена пасет коров и жарит мясо на гриле. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...