Наоми Осака представила именной салат

Японская теннисистка Наоми Осака создала салат для сети ресторанов быстрого питания Sweetgreen. Об этом она сообщила в своём "инстаграме".

"Вы должны попробовать, я действительно ем это по крайней мере три раза в неделю", — посоветовала подписчикам Наоми.

В любимую миску Осаки входят тёплая киноа, молодой шпинат, кинза, помидоры, чипсы из тортильи, сырая морковь, козий сыр, курица, заправка из халапеньо с лаймом и кинзой, авокадо и острый соус Sweetgreen.