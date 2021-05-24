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Наоми Осака представила именной салат

Теннис
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Он создан для сети ресторанов

Наоми Осака представила именной салат

Новина українською

Японская теннисистка Наоми Осака создала салат для сети ресторанов быстрого питания Sweetgreen. Об этом она сообщила в своём "инстаграме".

"Вы должны попробовать, я действительно ем это по крайней мере три раза в неделю", — посоветовала подписчикам Наоми.

В любимую миску Осаки входят тёплая киноа, молодой шпинат, кинза, помидоры, чипсы из тортильи, сырая морковь, козий сыр, курица, заправка из халапеньо с лаймом и кинзой, авокадо и острый соус Sweetgreen.

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В статье: Наоми Осака
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