Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
17-летняя Кори Гауфф поделилась ожиданиями от Ролан Гаррос
Теннисистка неплохо выступает на грунтовых турнирах
Фото: Большой теннис Украины
17-летняя американская теннисистка Кори Гауфф поделилась ожиданими от "Ролан Гаррос".
"Теперь грунт мне нравится. Раньше всё было наоборот, но сейчас ситуация изменилась. Грунт любит тебя сильнее остальных покрытий. Ты приходишь домой, принимаешь душ — и он повсюду. У меня на одежде ещё остался грунт с прошлой недели. Это единственное, что мне в нём не нравится сейчас. Но выступаю я и правда хорошо.
Перед "Ролан Гаррос" я отлично себя чувствую. Надеюсь, смогу и дальше прогрессировать. По-моему, я хорошо бью, хорошо двигаюсь, физическое состояние неплохое, настрой и эмоции — тоже. Думаю, "Ролан Гаррос" пройдёт для меня хорошо.
Париж был первым иностранным городом, в котором я побывала. Мне было лет 10, и я его сразу полюбила. Не знаю почему, но что-то меня в нём привлекает. Вообще Франция в целом стала для меня вторым домом, потому что я провожу много времени в академии Муратоглу", — приводит слова Гауфф сайт WTA.
Популярное сейчас
- Ирина Морозюк балует фанатов соблазнительными фото с отдыха в Турции. ФОТО
- Скоро запуск нового турнира: в УЕФА показали, как будет выглядеть трофей Лиги конференций
- Тренер сборной Бахрейна: Считаю, что у Украины не было таких шансов как у нас, могло быть 2:0
- Халеп снялась с Ролан Гаррос
- Вот это отпуск! Карлос Де Пена пасет коров и жарит мясо на гриле. ВИДЕО
- Звезда Тоттенхэма Деле Алли закрутил роман с дочерью Пепа Гвардиолы. ФОТО