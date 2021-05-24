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17-летняя Кори Гауфф поделилась ожиданиями от Ролан Гаррос

Теннис
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Теннисистка неплохо выступает на грунтовых турнирах

17-летняя Кори Гауфф поделилась ожиданиями от Ролан Гаррос

Фото: Большой теннис Украины

Новина українською

17-летняя американская теннисистка Кори Гауфф поделилась ожиданими от "Ролан Гаррос".

"Теперь грунт мне нравится. Раньше всё было наоборот, но сейчас ситуация изменилась. Грунт любит тебя сильнее остальных покрытий. Ты приходишь домой, принимаешь душ — и он повсюду. У меня на одежде ещё остался грунт с прошлой недели. Это единственное, что мне в нём не нравится сейчас. Но выступаю я и правда хорошо.

Перед "Ролан Гаррос" я отлично себя чувствую. Надеюсь, смогу и дальше прогрессировать. По-моему, я хорошо бью, хорошо двигаюсь, физическое состояние неплохое, настрой и эмоции — тоже. Думаю, "Ролан Гаррос" пройдёт для меня хорошо.

Париж был первым иностранным городом, в котором я побывала. Мне было лет 10, и я его сразу полюбила. Не знаю почему, но что-то меня в нём привлекает. Вообще Франция в целом стала для меня вторым домом, потому что я провожу много времени в академии Муратоглу", — приводит слова Гауфф сайт WTA.

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В статье: Ролан Гаррос Кори Гауфф
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