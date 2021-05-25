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Ролан Гаррос. Марченко и Калинина вышли в полуфинал квалификации

Теннис
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Есть первые успехи Украины в Париже!

Ролан Гаррос. Марченко и Калинина вышли в полуфинал квалификации

Новина українською

Илья Марченко в первом раунде квалификации Открытого чемпионата Франции в затяжной битве прошел канадца Брейдена Шнура (6:7, 7:5, 6:4).

Во втором сете Марченко отыграл матч-бол, а в решающей партии сделал два обратных брейка и оформил свою первую победу на грунте с мая 2019 года.

Следующим оппонентом Ильи Марченко в квалификации Ролан Гаррос станет россиянин Андрей Кузнецов, который в рейтинге АТР стоит на 449-м месте.

Ангелина Калинина на старте квалификации за 1,5 часа переиграла россиянку Марину Мельникову (7:5, 6:1) и повторила личный рекорд на грунтовом Шлеме.

За шанс впервые в карьере поспорить за место в основе Ролан Гаррос Калинина сыграет с 914-й ракеткой мира из Франции Луизой Буассон.

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В статье: Илья Марченко Ангелина Калинина Ролан Гаррос
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