Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ролан Гаррос. Стаховский шагает в полуфинал квалификации
Успешный старт киевлянина в Париже
Сергей Стаховский в первом круге квалификации Ролан Гаррос за 1 час и 38 минут переиграл 226-ю ракетку мира из Португалии Жоао Домингеша (7:5, 6:4).
В первом сете Стаховский отыграл четыре брейк-поинта, а перед тайбрейком взял гейм на приеме и повел в счете.
Во второй партии украинец вел 5:2 и имел четыре матч-бола на приеме, однако позволил Домингешу не только спасти свою подачу, но и сделать обратный брейк. Тем не менее, в 10-м гейме Стаховский с седьмого матч-бола все же оформил победу.
В полуфинале квалификации Сергей Стаховский встретится с 5-м сеяным Таро Дэниелом, который в рейтинге АТР занимает 112-ю позицию.
Ранее UA-Футбол
Популярное сейчас
- СМИ назвали клубы УПЛ, у которых возникли проблемы с аттестацией
- Серия А подготовила видео о том, почему Малиновский был признан лучшим игроком мая
- Колено Степаненко, Михайличенко в УАФ, Рамос без Евро. Главные новости от 24 мая
- Свитолина и Федерер поиздевались над Монфисом. Видео
- Вот это отпуск! Карлос Де Пена пасет коров и жарит мясо на гриле. ВИДЕО
- Красотка, которая делает крутые татуировки футболистам УПЛ и даже Ире Морозюк. ФОТО