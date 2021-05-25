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Ролан Гаррос. Стаховский шагает в полуфинал квалификации

Теннис
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Ролан Гаррос. Стаховский шагает в полуфинал квалификации

Новина українською

Сергей Стаховский в первом круге квалификации Ролан Гаррос за 1 час и 38 минут переиграл 226-ю ракетку мира из Португалии Жоао Домингеша (7:5, 6:4).

В первом сете Стаховский отыграл четыре брейк-поинта, а перед тайбрейком взял гейм на приеме и повел в счете.

Во второй партии украинец вел 5:2 и имел четыре матч-бола на приеме, однако позволил Домингешу не только спасти свою подачу, но и сделать обратный брейк. Тем не менее, в 10-м гейме Стаховский с седьмого матч-бола все же оформил победу.

В полуфинале квалификации Сергей Стаховский встретится с 5-м сеяным Таро Дэниелом, который в рейтинге АТР занимает 112-ю позицию.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Марченко и Калинина вышли в полуфинал квалификации Ролан Гаррос.

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В статье: Сергей Стаховский Ролан Гаррос
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