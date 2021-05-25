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Джокович выиграл стартовый матч на домашнем турнире в Белграде

Теннис
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Первая ракетка мира начал последний этап подготовки к Ролан Гаррос

Джокович выиграл стартовый матч на домашнем турнире в Белграде

Новина українською

Новак Джокович во втором круге турнира АТР-250 в Белграде не без проблем обыграл 253-ю ракетку мира из Германии Матса Мораинга (6:2, 7:6).

Первый сет Джокович забрал с двумя брейками, а во второй партии теннисисты по два раза брали чужую подачу, причем Мораинг выстрелил на приеме, когда серб подавал на матч.

В первом матче с Белграде Джокович подал 6 эйсов, сделал 3 двойных ошибки, выиграл 71% очков с первой подачи и сделал 4 брейка при двух неудачных геймах на своей подаче.

Следующим оппонентом Новака Джоковича на домашнем турнире станет аргентинец Федерико Кориа.

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В статье: Новак Джокович теннис
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