Джокович выиграл стартовый матч на домашнем турнире в Белграде

Новак Джокович во втором круге турнира АТР-250 в Белграде не без проблем обыграл 253-ю ракетку мира из Германии Матса Мораинга (6:2, 7:6).

Got there in the end ????



A tricky 2nd set but @DjokerNole fights past the hard-hitting Moraing 6-2 7-6 and sets up a QF battle against Coria!#BelgradeOpen pic.twitter.com/52Gbd02P3Z