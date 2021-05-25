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Джокович выиграл стартовый матч на домашнем турнире в Белграде
Первая ракетка мира начал последний этап подготовки к Ролан Гаррос
Новак Джокович во втором круге турнира АТР-250 в Белграде не без проблем обыграл 253-ю ракетку мира из Германии Матса Мораинга (6:2, 7:6).
Got there in the end ????— Tennis TV (@TennisTV) May 25, 2021
A tricky 2nd set but @DjokerNole fights past the hard-hitting Moraing 6-2 7-6 and sets up a QF battle against Coria!#BelgradeOpen pic.twitter.com/52Gbd02P3Z
Первый сет Джокович забрал с двумя брейками, а во второй партии теннисисты по два раза брали чужую подачу, причем Мораинг выстрелил на приеме, когда серб подавал на матч.
В первом матче с Белграде Джокович подал 6 эйсов, сделал 3 двойных ошибки, выиграл 71% очков с первой подачи и сделал 4 брейка при двух неудачных геймах на своей подаче.
Следующим оппонентом Новака Джоковича на домашнем турнире станет аргентинец Федерико Кориа.
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