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Ролан Гаррос. Дарья Снигур уступила в первом круге квалификации

Теннис
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Украинка не смогла обыграть представительницу Италии

Ролан Гаррос. Дарья Снигур уступила в первом круге квалификации

Новина українською

Украинская теннисистка Дарья Снигур не сумела пробиться во второй отборочный раунд на турнире в Париже. Соперницей нашей спортсменки стала Элизабетта Коччаретто из Италии.

Roland Garros. 25 мая. Квалификация. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) - Элизабетта Коччаретто (Италия, 9) 3-6, 6-2, 1-6

Теннисистки провели на корте почти два часа. В решающем сете украинка выиграла свой первый гейм на подаче, после чего проиграла шесть геймов подряд. В прошлом году Дарья Снигур также потерпела поражение в первом круге квалификации в трех сетах.

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В статье: Дарья Снигур
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