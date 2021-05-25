Ролан Гаррос. Дарья Снигур уступила в первом круге квалификации

Украинская теннисистка Дарья Снигур не сумела пробиться во второй отборочный раунд на турнире в Париже. Соперницей нашей спортсменки стала Элизабетта Коччаретто из Италии.

Roland Garros. 25 мая. Квалификация. Первый круг

Дарья Снигур (Украина) - Элизабетта Коччаретто (Италия, 9) 3-6, 6-2, 1-6

Теннисистки провели на корте почти два часа. В решающем сете украинка выиграла свой первый гейм на подаче, после чего проиграла шесть геймов подряд. В прошлом году Дарья Снигур также потерпела поражение в первом круге квалификации в трех сетах.