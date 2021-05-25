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Ролан Гаррос. Леся Цуренко удачно стартовала в квалификации
Украинка обыграла американку Лао
twitter.com/ArthurL67844931
Леся Цуренко с победы стартовала на квалификационном этапе Открытого чемпионата Франции. Соперницей украинки стала Даниэль Лао из США.
Roland Garros. Париж, Франция. Квалификация.
Первый круг
Леся Цуренко (Украина, 30) - Даниэль Лао (США) 6-1, 4-6, 7-6(0)
Украинская теннисистка одержала победу в своем первом поединке за более чем 2 месяца. В последний раз Цуренко выступала на турнире в середине марта, когда играла в Монтеррее.
Соперницей Леси Цуренко по второму кругу отбора стала Магдалена Френх (WTA 153) из Польши. В их очном поединке Цуренко выиграла на грунте в Праге на двух тай-брейках.
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