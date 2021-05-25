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Ролан Гаррос. Леся Цуренко удачно стартовала в квалификации

Теннис
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Украинка обыграла американку Лао

Ролан Гаррос. Леся Цуренко удачно стартовала в квалификации

twitter.com/ArthurL67844931

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Леся Цуренко с победы стартовала на квалификационном этапе Открытого чемпионата Франции. Соперницей украинки стала Даниэль Лао из США.

Roland Garros. Париж, Франция. Квалификация.

Первый круг
Леся Цуренко (Украина, 30) - Даниэль Лао (США) 6-1, 4-6, 7-6(0)

Украинская теннисистка одержала победу в своем первом поединке за более чем 2 месяца. В последний раз Цуренко выступала на турнире в середине марта, когда играла в Монтеррее.

Соперницей Леси Цуренко по второму кругу отбора стала Магдалена Френх (WTA 153) из Польши. В их очном поединке Цуренко выиграла на грунте в Праге на двух тай-брейках.

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В статье: Леся Цуренко Даниэль Лао
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