Ролан Гаррос. Леся Цуренко удачно стартовала в квалификации

Леся Цуренко с победы стартовала на квалификационном этапе Открытого чемпионата Франции. Соперницей украинки стала Даниэль Лао из США.

Roland Garros. Париж, Франция. Квалификация.

Первый круг

Леся Цуренко (Украина, 30) - Даниэль Лао (США) 6-1, 4-6, 7-6(0)

Украинская теннисистка одержала победу в своем первом поединке за более чем 2 месяца. В последний раз Цуренко выступала на турнире в середине марта, когда играла в Монтеррее.

Соперницей Леси Цуренко по второму кругу отбора стала Магдалена Френх (WTA 153) из Польши. В их очном поединке Цуренко выиграла на грунте в Праге на двух тай-брейках.