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Калинина впервые вышла в финал квалификации Ролан Гаррос

Теннис
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Украинка близка к цели

Калинина впервые вышла в финал квалификации Ролан Гаррос

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Ангелина Калинина в полуфинале квалификации Открытого чемпионата Франции в двух сетах за 1 час и 36 минут обыграла обладательницу wild card Лоис Буассон (6:4, 6:3).

Теннисистка из Новой Каховки в первом сете сделала два брейка при одном неудачном гейме на своей подаче. Во второй партии Калинина еще трижды выстрелила на приеме, чем компенсировала два брейка от Буассон.

В матче с Буассон Калинина подала 1 эйс, сделала 19 виннерсов и допустила 29 невынужденных ошибок.

Ангелина Калинина в финале квалификации Ролан Гаррос сыграет с Майар Шериф из Египта или бельгийкой Жаклин Адиной Кристиан.

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В статье: Ангелина Калинина Ролан Гаррос
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