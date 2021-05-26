Шанс Надаля стать величайшим и другие судьбоносные моменты Ролан Гаррос

Ролан Гаррос возвращается в своем привычном облике – после прошлогодних осенних приключений в разгар пандемии коронавируса Париж снова готов обласкать лучших теннисистов мира приятной летней погодой и вниманием частично заполненных трибун.

За несколько дней до старта основной сетки Открытого чемпионата Франции давайте выясним, за что же пойдет борьба на втором в сезоне турнире Большого шлема. А борьба пойдет ни много ни мало за шанс увековечить свое имя в истории тенниса. Впрочем, многие из этого списка уже давно сделали это.

Кто же станет самым титулованным в истории по количеству Шлемов?

Впервые с Australian Open 2020 года Большая тройка в лице Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича вместе выступит на турнире Большого шлема, а это значит, что в Париже разгорится новая битва за главный рекорд мирового тенниса.

Прошлой осенью Надаль после очередного триумфа в столице Франции стал вторым 20-кратным победителем мэйджоров после Федерера, а три месяца назад Джокович в Австралии завоевал свой 18-й Шлем и вновь усилил давление на двух лидеров.

Будучи безоговорочным фаворитом Ролан Гаррос, Надалю представляется шикарный шанс на любимом покрытии стать №1 по количеству выигранных Шлемов и впервые в карьере оставить Федерера позади.

Федерер, который за последние 16 месяцев провел всего три матча и одержал лишь одну победу, прекрасно осознает, что ему не зубам титул в Париже, поэтому швейцарцу остается рассчитывать, что кто-то из второго эшелона (например, Стефанос Циципас или Доминик Тим) бросит перчатку Надалю и Джоковичу и защитит его статус со-лидера по количеству триумфов на мэйджорах.

Швентек в погоне за редким достижением

С 2008 года 11 разных теннисисток поднимали над головой трофей имени Сюзанн Ленглен. Сенсационная чемпионка Ролан Гаррос-2020 Ига Швентек в этом году попробует сделать то, что прежде не удалось Серене Уильямс, Марии Шараповой, Симоне Халеп или Эшли Барти.

Ориентир для Швентек – великая бельгийка Жюстин Энен, которая в Париже с 2005 по 2007 года оформила хет-трик. С тех пор никто не защищал титул на Ролан Гаррос, а ближе остальных к достижению Энен подбирались Уильямс-младшая и Франческа Скьявоне, которые останавливались в финале на следующий год после победы во Франции.

Попутно Швентек попытается стать первой теннисисткой с 2016 года с двумя подряд титулами на одном из четырех турниров Большого шлема. Со времен двойного успеха Серены Уильямс на Уимблдоне в 2016-2017 года никому в WTA-туре не удавалось защитить свой триумф на мэйджоре.

Ига Швентек перед Ролан Гаррос катком прошлась по всем соперницам на турнире WTA 1000 в Риме (чего только стоят 6:0, 6:0 в финале с Каролиной Плишковой!) и дебютировала в топ-10 рейтинга WTA. В общем, второй титул в Париже не станет большим сюрпризом.

Джокович и Федерер идут за двойной короной

Новак Джокович никогда не стеснялся обсуждать свое желание превзойти все рекорды Роджера Федерера и Рафаэля Надаля и утвердиться в статусе величайшего теннисиста всех времен и народов.

Совсем недавно серб обошел Федерера по количеству недель в статусе первой ракетки мира, а в Париже лидер мирового рейтинга попробует сотворить нечто уникальное.

Речь о двойном карьерном Шлеме – Джокович уже многократного побеждал на Australian Open, в Нью-Йорке и на Уимблдоне, а вот на Ролан Гаррос в его резюме всего один титул при четырех поражениях в финале.

В Париже первым теннисистом с как минимум двумя титулами на каждом из четырех турниров Большого шлема может стать и Роджер Федерер, но давайте будем реалистами – 39-летний швейцарец после двух операций на колене и затяжного простоя на Ролан Гаррос вряд ли дойдет даже до второй недели Шлема, не говоря о борьбе за трофей.

Неуловимый №24 для Серены Уильямс

Ролан Гаррос – еще один шанс для Серены Уильямс изменить свой статус в истории тенниса и догнать Маргарет Корт по количеству титулов на турнирах Большого шлема.

После возвращения из декрета 39-летняя Уильямс-младшая на мэйджорах в 2018-2019 годах проиграла четыре финала, а на двух последних Шлемах в Нью-Йорке и Мельбурне она зачехляла ракетку в 1/2 финала.

С Парижем отношения у Серены в последние годы далеки от идиллии. С момента поражения от Гарбинье Мугурусы в финале 2016 года американка на грунтовом мэйджоре ни разу не дошла до четвертьфинала, причем в двух из трех случаях она досрочно покидала турнир из-за травмы.

Неубедительные результаты на грунтовых турнирах в Риме и Парме (1-2) намекают на то, что в Париже рекорд Корт устоит. Но Серена Уильямс уже неоднократно наказывала тех, кто сомневался в ней.

Барти vs Осака за лидерство в рейтинге WTA

Эшли Барти, побеждавшая на Ролан Гаррос в 2019 году, в понедельник начнет свою 78-ю недель в качестве первой ракетки мира, но в Париже австралийке придется отбиваться от Наоми Осаки, если она планирует продолжить погоню за неофициальным клубом «100», в который входят лишь восемь теннисисток, включая и Серену Уильямс.

Позиции Барти в мировом рейтинге перед вторым Шлемом сезона максимально комфортные. Мало того, что Эшли более чем на 2500 очков опережает Осаку, так и на грунте она чувствует себя намного комфортней, чем преследовательница из Японии.

Барти перед Ролан Гаррос стала чемпионкой Штутгарта и дошла до финала в Мадриде. А вот Осака в процессе подготовки к мэйджору в Риме и Мадриде смогла выиграть лишь один матч.

Чтобы претендовать на первую строку в рейтинге, Осаке придется на Открытом чемпионате Франции дойти как минимум до финала. За четыре предыдущих появления в Париже японка ни разу не проходила дальше третьего круга.