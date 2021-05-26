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Марченко обыграл россиянина и вышел в финал квалификации Ролан Гаррос
Нужна еще одна победа
Илья Марченко в 1/2 финала квалификации Открытого чемпионата Франции в напряженном двухчасовом матче обыграл 448-ю ракетку мира из России Андрея Кузнецова (3:6, 6:4, 6:3).
После неудачи в первом сете Марченко до конца матча сделал три брейка, в то время как Кузнецов взял на приеме только один гейм. В решающей партии Илья не допустил на своей подаче ни одного брейк-поинта и выиграл 86% очков с первой подачи.
Илья Марченко в финале квалификации Ролан Гаррос сыграет с бельгийцем Ботиком Ван де Зандшульпом, который в рейтинге АТР занимает 154-е место.
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