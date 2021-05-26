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Ролан Гаррос. Стаховский выбывает в полуфинале квалификации
Досадно
Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский в полуфинале квалификации Открытого чемпионата Франции уступил 5-му сеяному из Японии Таро Дэниелу (1:6, 4:6).
В матче с Дэниелом Стаховский проиграл три гейма на своей подаче, а на приеме заработал лишь один брейк-поинт.
Сергей Стаховский не сыграет в основе Ролан Гаррос лишь в третий раз с 2009 года. Во Франции лучшим достижением киевлянина остается выход в третий раунд в 2011 году.
Таким образом, Илья Марченко остался единственным теннисистом из Украины в мужском одиночном разряде на Ролан Гаррос.
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