Ролан Гаррос. Стаховский выбывает в полуфинале квалификации

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский в полуфинале квалификации Открытого чемпионата Франции уступил 5-му сеяному из Японии Таро Дэниелу (1:6, 4:6).

В матче с Дэниелом Стаховский проиграл три гейма на своей подаче, а на приеме заработал лишь один брейк-поинт.

Сергей Стаховский не сыграет в основе Ролан Гаррос лишь в третий раз с 2009 года. Во Франции лучшим достижением киевлянина остается выход в третий раунд в 2011 году.

Таким образом, Илья Марченко остался единственным теннисистом из Украины в мужском одиночном разряде на Ролан Гаррос.