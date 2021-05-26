  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Экс-первая ракетка мира: Отель для игроков парного разряда на Ролан Гаррос – настоящий туалет
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-первая ракетка мира: Отель для игроков парного разряда на Ролан Гаррос – настоящий туалет

Теннис
(1 голосов)

Джейми Маррей недоволен условиями

Экс-первая ракетка мира: Отель для игроков парного разряда на Ролан Гаррос – настоящий туалет

Фото: Getty Images

Новина українською

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде британец Джейми Маррей раскритиковал организаторов Открытого чемпионата Франции.

"Помимо того, что Федерация тенниса Франции дважды переносила турнир в угоду собственным интересам, она продолжает наплевательски относиться к участникам, сократив призовой фонд в парном разряде на 23 %. Спасибо за активную поддержку всех игроков тура.

P. S. Ваш официальный отель для игроков парного разряда – настоящий туалет. P. P. S. Спасибо, что разрешили привезти одного члена команды для поддержки", — написал Маррей в своём "твиттере".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джейми Маррей
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...