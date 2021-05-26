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Экс-первая ракетка мира: Отель для игроков парного разряда на Ролан Гаррос – настоящий туалет
Джейми Маррей недоволен условиями
Фото: Getty Images
Бывшая первая ракетка мира в парном разряде британец Джейми Маррей раскритиковал организаторов Открытого чемпионата Франции.
"Помимо того, что Федерация тенниса Франции дважды переносила турнир в угоду собственным интересам, она продолжает наплевательски относиться к участникам, сократив призовой фонд в парном разряде на 23 %. Спасибо за активную поддержку всех игроков тура.
P. S. Ваш официальный отель для игроков парного разряда – настоящий туалет. P. P. S. Спасибо, что разрешили привезти одного члена команды для поддержки", — написал Маррей в своём "твиттере".
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