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Надаль показал видео со своей тренировки
Теннисист поделился соответствующим видео в инстаграме
фото - atptour.com
Испанский теннисист Рафаэль Надаль в "сториз" на своей официальной странице в "Инстаграме" разместил новую видеозапись, показав свою тренировку на корте.
Надаль также отметил, что тренировка является последней перед стартом Открытого чемпионата Франции, который состоится с 30 мая по 13 июня.
Надаль — 20-кратный победитель турниров "Большого шлема". Испанец 13 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Рафаэль является также обладателем карьерного "Золотого шлема".
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