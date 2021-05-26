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Надаль показал видео со своей тренировки

Теннис
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Теннисист поделился соответствующим видео в инстаграме

Надаль показал видео со своей тренировки

фото - atptour.com

Новина українською

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в "сториз" на своей официальной странице в "Инстаграме" разместил новую видеозапись, показав свою тренировку на корте.

Надаль также отметил, что тренировка является последней перед стартом Открытого чемпионата Франции, который состоится с 30 мая по 13 июня.

Надаль — 20-кратный победитель турниров "Большого шлема". Испанец 13 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Рафаэль является также обладателем карьерного "Золотого шлема".

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В статье: Рафаэль Надаль
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