Надаль показал видео со своей тренировки

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в "сториз" на своей официальной странице в "Инстаграме" разместил новую видеозапись, показав свою тренировку на корте.

Надаль также отметил, что тренировка является последней перед стартом Открытого чемпионата Франции, который состоится с 30 мая по 13 июня.

Надаль — 20-кратный победитель турниров "Большого шлема". Испанец 13 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Рафаэль является также обладателем карьерного "Золотого шлема".