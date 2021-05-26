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Ролан Гаррос. Завацкая вышла во второй раунд квалификации

Теннис
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Она переиграла Кристину Кучову

Ролан Гаррос. Завацкая вышла во второй раунд квалификации

Новина українською

Катарина Завацкая одержала победу во втором отборочном раунде Открытого чемпионата Франции. Соперницей украинки стала Кристина Кучова из Словакии.

Roland Garros. Квалификация. Одиночный разряд

Катарина Завацкая (Украина, 21) - Кристина Кучова (Словакия) 4-6, 6-3, 6-3

Теннисистки провели на корте около 2,5 часов. Завацкая записала в свой актив 10 брейков, а на своей подаче проиграла 8 геймов.

За место в основной сетке украинка поспорит с победительницей матча Коко Вандевей - Анастасия Гасанова. Напомним, что в прошлом году Катарина Завацкая дебютировала в основе Ролан Гаррос и проиграла в первом круге Кики Бертенс. В сезоне-2019 Завацкая потерпела поражение в финале квалификации в Париже.

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В статье: Катарина Завацкая
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