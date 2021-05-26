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Леся Цуренко снялась со второго круга квалификации Ролан Гаррос

Теннис
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Украинку беспокоит локоть

Леся Цуренко снялась со второго круга квалификации Ролан Гаррос

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Леся Цуренко досрочно завершила выступление на Открытом чемпионате Франции

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Леся Цуренко - Магдалена Френх (неявка)

26 мая украинская теннисистка должна была встретиться с Магдаленой Френх из Польши, однако снялась с матча до его начала.

Как сообщила Цуренко порталу "Большой теннис Украины", причина отказа - травма локтя, который беспокоит её с 2019 года.

Напомним, вчера украинка на старте квалификации Ролан Гаррос обыграла американку Даниэль Лао.

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В статье: Леся Цуренко
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