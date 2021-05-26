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Тренер Джоковича назвал фаворита Ролан Гаррос

Теннис
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По его мнению, это Надаль

Тренер Джоковича назвал фаворита Ролан Гаррос

Новина українською

Горан Иванишевич, тренер первой ракетки мира серба Новака Джоковича рассказал о фаворите Открытого чемпионата Франции. По мнению Горана, им является испанский теннисист Рафаэль Надаль.

"Надаль — фаворит Открытого чемпионата Франции, но только один теннисист, на мой взгляд, может победить его: я говорю о Новаке", — приводит слова Иванишевича канал We Are Tennis на своей странице в "Твиттере" со ссылкой на L'ÉQUIPE.

"Ролан Гаррос" состоится с 30 мая по 13 июня.

33-летний Джокович — победитель 18 турниров "Большого шлема" в одиночном разряде, обладатель карьерного "Большого шлема" в одиночном разряде.

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В статье: Новак Джокович
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