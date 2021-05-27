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Осака объявила бойкот СМИ во время Ролан Гаррос
Вторая ракетка мира хочет сосредоточиться на игре
Наоми Осака в Instagram объявила, что на Открытом чемпионате Франции не будет общаться с прессой. Японка выразила надежду, что те штрафы, которые она получит за игнор СМИ, будут направлены на благотворительность.
"Нам часто задают вопросы, которые уже много раз задавались до этого, и которые вызывают сомнение в нас самих. Не вижу смысла общаться с людьми, которые во мне сомневаются.
Я, как и вы, видела много видео с пресс-конференций, на которых спортсмены начинают плакать после поражения. Мне это похоже на избиение лежачего, и я не понимаю, зачем такое вообще необходимо", - написала Осака.
Осака на Ролан Гаррос ни разу не доходила дальше третьего раунда. В этом году на грунте японка одержала всего одну победу.
Наоми Осака выиграла два последних турнира Большого шлема – US Open и Australian Open.
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