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В Украине впервые за 5 лет пройдет турнир ITF

Теннис
(1 голосов)

Не WTA, но хоть что-то

В Украине впервые за 5 лет пройдет турнир ITF

Новина українською

С 19 по 25 июля в Киеве состоится женский турнир ITF World Tennis Tour с призовым фондом $25,000, посвященный памяти украинской теннисистки Галины Бакшеевой, которая 13 раз побеждала в чемпионате СССР, 15 раз выигрывала чемпионат Украины и взяла два титула на юниорском Уимблдоне.

Baksheeva Cup станет первым турниром ITF на территории Украины с 2016 года, когда соревнования с аналогичным призовым фондом проводились в Харькове и Буче.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Марченко обыграл россиянина и вышел в финал квалификации Ролан Гаррос.

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В статье: теннис
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