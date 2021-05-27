Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Украине впервые за 5 лет пройдет турнир ITF
Не WTA, но хоть что-то
С 19 по 25 июля в Киеве состоится женский турнир ITF World Tennis Tour с призовым фондом $25,000, посвященный памяти украинской теннисистки Галины Бакшеевой, которая 13 раз побеждала в чемпионате СССР, 15 раз выигрывала чемпионат Украины и взяла два титула на юниорском Уимблдоне.
Baksheeva Cup станет первым турниром ITF на территории Украины с 2016 года, когда соревнования с аналогичным призовым фондом проводились в Харькове и Буче.
Ранее UA-Футбол
Популярное сейчас
- Официально: Зинедин Зидан покинул мадридский Реал
- Революции без конца. О чем Роберто Де Дзерби следует задуматься во время работы в Шахтере
- Шахтер может пересечься с Монако в квалификации, у Испании будет пять команд в Лиге чемпионов
- Экс-первая ракетка мира: Отель для игроков парного разряда на Ролан Гаррос – настоящий туалет
- Руслан Малиновский отдыхает с женой в Бергамо. ФОТО
- Вот это отпуск! Карлос Де Пена пасет коров и жарит мясо на гриле. ВИДЕО