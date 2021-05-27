В Украине впервые за 5 лет пройдет турнир ITF

С 19 по 25 июля в Киеве состоится женский турнир ITF World Tennis Tour с призовым фондом $25,000, посвященный памяти украинской теннисистки Галины Бакшеевой, которая 13 раз побеждала в чемпионате СССР, 15 раз выигрывала чемпионат Украины и взяла два титула на юниорском Уимблдоне.

Baksheeva Cup станет первым турниром ITF на территории Украины с 2016 года, когда соревнования с аналогичным призовым фондом проводились в Харькове и Буче.