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Марченко разгромлен в финале квалификации Ролан Гаррос

Теннис
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А основа Шлема была так близко

Марченко разгромлен в финале квалификации Ролан Гаррос

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Первая ракетка Украины Илья Марченко в финале квалификации Открытого чемпионата Франции без шансов проиграл №154 рейтинга АТР Ботику ван де Зандшульпу из Нидерландов (1:6, 2:6). Матч продолжался всего 1 час и 13 минут.

Марченко проиграл 4 гейма на своей подаче, а на приеме не заработал ни одного брейк-поинта. У Ильи 27 невынужденных ошибок против всего 12 у соперника.

Илья Марченко за выход в финал квалификации Открытого чемпионата Франции заработал 16 рейтинговых очков и 16 тысяч евро призовых.

Таким образом, Украина вновь не будет представлена в основе Ролан Гаррос в мужском одиночном разряде.

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В статье: Илья Марченко Ролан Гаррос
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