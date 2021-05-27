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Марченко разгромлен в финале квалификации Ролан Гаррос
А основа Шлема была так близко
Первая ракетка Украины Илья Марченко в финале квалификации Открытого чемпионата Франции без шансов проиграл №154 рейтинга АТР Ботику ван де Зандшульпу из Нидерландов (1:6, 2:6). Матч продолжался всего 1 час и 13 минут.
Марченко проиграл 4 гейма на своей подаче, а на приеме не заработал ни одного брейк-поинта. У Ильи 27 невынужденных ошибок против всего 12 у соперника.
Илья Марченко за выход в финал квалификации Открытого чемпионата Франции заработал 16 рейтинговых очков и 16 тысяч евро призовых.
Таким образом, Украина вновь не будет представлена в основе Ролан Гаррос в мужском одиночном разряде.
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