Джокович проиграл один гейм в 1/4 финала турнира в Белграде

Лидер рейтинга АТР Новак Джокович потратил всего 57 минут на победу над Федерико Кориа (6:1, 6:0) в 1/4 финала грунтового турнира АТР-250 в Белграде.

Джокович реализовал 6 из 9 брейк-поинтов при одном неудачном гейме на своей подаче. Также в активе серба 3 эйса и 68% выигранных розыгрышей с первого мяча.

All business ????@DjokerNole proves too strong for Coria, defeating him 6-1 6-0 to reach the semi-finals here in Belgrade ????????#BelgradeOpen pic.twitter.com/6y7qPgDabd