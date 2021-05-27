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Джокович проиграл один гейм в 1/4 финала турнира в Белграде
Серб приблизился к домашнему титулу
Лидер рейтинга АТР Новак Джокович потратил всего 57 минут на победу над Федерико Кориа (6:1, 6:0) в 1/4 финала грунтового турнира АТР-250 в Белграде.
Джокович реализовал 6 из 9 брейк-поинтов при одном неудачном гейме на своей подаче. Также в активе серба 3 эйса и 68% выигранных розыгрышей с первого мяча.
All business ????@DjokerNole proves too strong for Coria, defeating him 6-1 6-0 to reach the semi-finals here in Belgrade ????????#BelgradeOpen pic.twitter.com/6y7qPgDabd— Tennis TV (@TennisTV) May 27, 2021
Следующим соперником Новака Джоковича в Белграде в случае победы над Андреем Мартиным может стать 39-я ракетка мира Душан Лайович.
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