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Джокович проиграл один гейм в 1/4 финала турнира в Белграде

Теннис
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Серб приблизился к домашнему титулу

Джокович проиграл один гейм в 1/4 финала турнира в Белграде

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Лидер рейтинга АТР Новак Джокович потратил всего 57 минут на победу над Федерико Кориа (6:1, 6:0) в 1/4 финала грунтового турнира АТР-250 в Белграде.

Джокович реализовал 6 из 9 брейк-поинтов при одном неудачном гейме на своей подаче. Также в активе серба 3 эйса и 68% выигранных розыгрышей с первого мяча.

Следующим соперником Новака Джоковича в Белграде в случае победы над Андреем Мартиным может стать 39-я ракетка мира Душан Лайович.

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В статье: Новак Джокович теннис
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