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Калинина впервые пробилась в основу Ролан Гаррос
Поздравления украинке!
фото - tennisua.org
Ангелина Калинина в финале квалификации Ролан Гаррос уверенно разобралась с румынкой Жаклин-Адиной Кристиан (6:4, 6:1) и впервые вышла в основу грунтового Шлема. Матч продолжался 1 час и 17 минут.
На пути к решающему успеху в квалификации теннисистка из Новой Каховки сделала 5 брейков и проиграла 1 гейм на своей подаче. Также Калинина сделала 20 виннерсов и совершила 13 невынужденных ошибок.
Калинина в третий раз в карьере выступит в основной сетке на турнире серии Большого шлема, а ее лучшим результатом является выход во второй раунд US Open-2018.
Имя первой соперницы в Париже Ангелина Калинина узнает после завершения всех матчей квалификации.
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