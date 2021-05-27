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Калинина впервые пробилась в основу Ролан Гаррос

Теннис
(2 голосов)

Поздравления украинке!

Калинина впервые пробилась в основу Ролан Гаррос

фото - tennisua.org

Новина українською

Ангелина Калинина в финале квалификации Ролан Гаррос уверенно разобралась с румынкой Жаклин-Адиной Кристиан (6:4, 6:1) и впервые вышла в основу грунтового Шлема. Матч продолжался 1 час и 17 минут.

На пути к решающему успеху в квалификации теннисистка из Новой Каховки сделала 5 брейков и проиграла 1 гейм на своей подаче. Также Калинина сделала 20 виннерсов и совершила 13 невынужденных ошибок.

Калинина в третий раз в карьере выступит в основной сетке на турнире серии Большого шлема, а ее лучшим результатом является выход во второй раунд US Open-2018.

Имя первой соперницы в Париже Ангелина Калинина узнает после завершения всех матчей квалификации.

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В статье: Ангелина Калинина Ролан Гаррос
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