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Организаторы турнира в Цинциннати объявили о турнире без ограничений по зрителям
Об этом пишет директор турнира Кэти Хаас
Организаторы турнира "Мастерс" в Цинциннати объявили, что в этом году планируют провести турнир без ограничений по количеству зрителей на трибунах.
"Следуя указаниям местных властей, мы с нетерпением ждём возвращения болельщиков. Болельщики привносят столько энергии и волнения в наше мероприятие, что мы очень скучали по ним в прошлом году", — пишет главный операционный директор турнира Кэти Хаас в заявлении на официальном сайте турнира.
Напомним, в 2020 году турнир в Цинциннати проводился без присутствия болельщиков на трибунах.
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