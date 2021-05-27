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Организаторы турнира в Цинциннати объявили о турнире без ограничений по зрителям

Теннис
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Об этом пишет директор турнира Кэти Хаас

Организаторы турнира в Цинциннати объявили о турнире без ограничений по зрителям

Новина українською

Организаторы турнира "Мастерс" в Цинциннати объявили, что в этом году планируют провести турнир без ограничений по количеству зрителей на трибунах.

"Следуя указаниям местных властей, мы с нетерпением ждём возвращения болельщиков. Болельщики привносят столько энергии и волнения в наше мероприятие, что мы очень скучали по ним в прошлом году", — пишет главный операционный директор турнира Кэти Хаас в заявлении на официальном сайте турнира.

Напомним, в 2020 году турнир в Цинциннати проводился без присутствия болельщиков на трибунах.

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В статье: теннис
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