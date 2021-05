На Ролан Гаррос открыли статую в честь Надаля

Сегодня, 27 мая, 13-кратный чемпион "Ролан Гаррос" Рафаэль Надаль принял участие в церемонии, на которой была открыта скульптура в честь него.

"Момент, непохожий на любой другой для нашего величайшего чемпиона", — написал официальный аккаунт турнира в "твиттере".

На мероприятии присутствовали сам Надаль, а также президент Федерации тенниса Франции Жиль Мореттон и скульптор Жорди Диез Фернандес. Статуя находится рядом с новыми входными воротами для публики и "Садом Мушкетёров".

A moment unlike any other for our greatest champion ????#RolandGarros | @RafaelNadal pic.twitter.com/ioi1UbnfG4