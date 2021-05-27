Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На Ролан Гаррос открыли статую в честь Надаля
Она расположена возле входных ворот
Сегодня, 27 мая, 13-кратный чемпион "Ролан Гаррос" Рафаэль Надаль принял участие в церемонии, на которой была открыта скульптура в честь него.
"Момент, непохожий на любой другой для нашего величайшего чемпиона", — написал официальный аккаунт турнира в "твиттере".
На мероприятии присутствовали сам Надаль, а также президент Федерации тенниса Франции Жиль Мореттон и скульптор Жорди Диез Фернандес. Статуя находится рядом с новыми входными воротами для публики и "Садом Мушкетёров".
A moment unlike any other for our greatest champion ????#RolandGarros | @RafaelNadal pic.twitter.com/ioi1UbnfG4— Roland-Garros (@rolandgarros) May 27, 2021
Популярное сейчас
- 18-летний хавбек поедет на сборы вместе с первой командой Шахтера
- Официально: Зинедин Зидан покинул мадридский Реал
- Неужели это правда?! Экс-чемпион мира анонсировал камбэк Владимира Кличко
- Тренер Джоковича назвал фаворита Ролан Гаррос
- Руслан Малиновский отдыхает с женой в Бергамо. ФОТО
- Журналистка, модель и невеста Бондаря. Денисов представил свою соведущую на Евро-2020