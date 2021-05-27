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На Ролан Гаррос открыли статую в честь Надаля

Теннис
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Она расположена возле входных ворот

На Ролан Гаррос открыли статую в честь Надаля

Новина українською

Сегодня, 27 мая, 13-кратный чемпион "Ролан Гаррос" Рафаэль Надаль принял участие в церемонии, на которой была открыта скульптура в честь него.

"Момент, непохожий на любой другой для нашего величайшего чемпиона", — написал официальный аккаунт турнира в "твиттере".

На мероприятии присутствовали сам Надаль, а также президент Федерации тенниса Франции Жиль Мореттон и скульптор Жорди Диез Фернандес. Статуя находится рядом с новыми входными воротами для публики и "Садом Мушкетёров".

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В статье: Рафаэль Надаль
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