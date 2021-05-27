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Федерер: Не хочу уходить на пенсию, уверен, что смогу снова побеждать
Швейцарец уверен в своих силах
Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о желании продолжать профессиональную карьеру и вещах, помогающих оставаться на вершине.
"Уход на пенсию? Нет, я хочу снова побеждать. Я действительно верю, что снова смогу победить на "Ролан Гаррос", но сначала я должен доказать себе, что тело может поддержать меня, голова же готова к испытаниям.
Не могу поверить, что мне 39, если честно. Как будто я всю жизнь путешествовал по турнирам. Мне было очень весело, хотя у меня бывали трудные времена. Я играл со всевозможными проблемами.
В мире спорта такое случается часто: вы воплощаете свою мечту в жизнь, а потом задаётесь вопросом, сможете ли вы ещё продвинуться дальше. Вы становитесь номером пять в мире, но стремитесь стать номером один. Управлять всем этим непросто — это очень, очень сложно".
Вы должны быть спокойными и позитивно настроенными, играя в теннис, потому что на карту поставлено многое: очки, деньги, слава, победы, СМИ. Важно сохранять душевное равновесие", — цитирует Федерера Tennis World USA.
Напомним, Федерер посеян под восьмым номером. В первом круге швейцарец сыграет с победителем квалификационного раунда.
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