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Назван призовой фонд женского разряда Ролан Гаррос
Он составляет более 30 миллионов евро
Стал известен размер призового фонда на предстоящем Открытом чемпионате Франции по теннису.
Общий призовой фонд "Ролан Гаррос" — 2021 составляет € 34 367 216, сообщает официальный сайт WTA. Победительница в одиночном разряде получит € 1,4 млн. Финалистка заработает € 750 тыс, полуфиналисты — € 375 тыс.
Также в заявлении сообщается о том, что прошлой осенью "Ролан Гаррос" представил обновлённый корт имени Филиппа Шатрие, который впервые был оборудован крышей. В этом году на всех кортах турнира будут установлены световые прожекторы, что позволит при необходимости продолжить игру после захода солнца.
Напомним, действующей чемпионкой "Ролан Гаррос" является польская теннисистка Ига Швёнтек.
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