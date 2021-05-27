Назван призовой фонд женского разряда Ролан Гаррос

Стал известен размер призового фонда на предстоящем Открытом чемпионате Франции по теннису.

Общий призовой фонд "Ролан Гаррос" — 2021 составляет € 34 367 216, сообщает официальный сайт WTA. Победительница в одиночном разряде получит € 1,4 млн. Финалистка заработает € 750 тыс, полуфиналисты — € 375 тыс.

Также в заявлении сообщается о том, что прошлой осенью "Ролан Гаррос" представил обновлённый корт имени Филиппа Шатрие, который впервые был оборудован крышей. В этом году на всех кортах турнира будут установлены световые прожекторы, что позволит при необходимости продолжить игру после захода солнца.

Напомним, действующей чемпионкой "Ролан Гаррос" является польская теннисистка Ига Швёнтек.