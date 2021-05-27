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Назван призовой фонд женского разряда Ролан Гаррос

Теннис
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Он составляет более 30 миллионов евро

Назван призовой фонд женского разряда Ролан Гаррос

Новина українською

Стал известен размер призового фонда на предстоящем Открытом чемпионате Франции по теннису.

Общий призовой фонд "Ролан Гаррос" — 2021 составляет € 34 367 216, сообщает официальный сайт WTA. Победительница в одиночном разряде получит € 1,4 млн. Финалистка заработает € 750 тыс, полуфиналисты — € 375 тыс.

Также в заявлении сообщается о том, что прошлой осенью "Ролан Гаррос" представил обновлённый корт имени Филиппа Шатрие, который впервые был оборудован крышей. В этом году на всех кортах турнира будут установлены световые прожекторы, что позволит при необходимости продолжить игру после захода солнца.

Напомним, действующей чемпионкой "Ролан Гаррос" является польская теннисистка Ига Швёнтек.

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В статье: Ролан Гаррос
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