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Свитолина и другие топ-теннисисты тренируются на кортах Ролан Гаррос. ВИДЕО

Теннис
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Свитолина и другие топ-теннисисты тренируются на кортах Ролан Гаррос. ВИДЕО

Фото - Facebook

Новина українською

YouTube-канал Открытого чемпионата Франции опубликовал фрагменты тренировок звезд мирового тенниса.

В эту подборку помимо Рафаэля Надаля и Роджера Федерера попала и первая ракетка Украины Элина Свитолина.

Матчи основной сетки Ролан Гаррос стартуют в воскресенье, 30 мая.

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В статье: Элина Свитолина Ролан Гаррос
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