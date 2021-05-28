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Свитолина и другие топ-теннисисты тренируются на кортах Ролан Гаррос. ВИДЕО
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Фото - Facebook
YouTube-канал Открытого чемпионата Франции опубликовал фрагменты тренировок звезд мирового тенниса.
В эту подборку помимо Рафаэля Надаля и Роджера Федерера попала и первая ракетка Украины Элина Свитолина.
Матчи основной сетки Ролан Гаррос стартуют в воскресенье, 30 мая.
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