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Только Федерер делал с Надалем вот это. ВИДЕО

Теннис
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Звучит нереально, но только не для Федерера

Только Федерер делал с Надалем вот это. ВИДЕО

АТР

Новина українською

Роджер Федерер – единственный теннисист в истории, который выигрывал у Рафаэля Надаля сет со счетом 6:0 на грунте, траве и на харде. YouTube-канал «Raz Ols» предлагает вспомнить, как это было.

У Надаля вскоре будет шанс превзойти Федерера – если испанец в 14-й раз выиграет Ролан Гаррос, то впервые в истории обойдет швейцарца по количеству титулов на турнирах Большого шлема.

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В статье: Роджер Федерер Рафаэль Надаль
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