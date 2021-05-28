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Только Федерер делал с Надалем вот это. ВИДЕО
Звучит нереально, но только не для Федерера
АТР
Роджер Федерер – единственный теннисист в истории, который выигрывал у Рафаэля Надаля сет со счетом 6:0 на грунте, траве и на харде. YouTube-канал «Raz Ols» предлагает вспомнить, как это было.
У Надаля вскоре будет шанс превзойти Федерера – если испанец в 14-й раз выиграет Ролан Гаррос, то впервые в истории обойдет швейцарца по количеству титулов на турнирах Большого шлема.
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