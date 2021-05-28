Надаль – главный фаворит Ролан Гаррос

Официальный сайт Открытого чемпионата Франции представил список основных претендентов на победу в мужском одиночном разряде.

Главным фаворитом Ролан Гаррос пресс-служба турнира назвала 13-кратного победителя Рафаэля Надаля, который в этом году выиграл 14 из 16 матчей на грунте и стал победителем крупных турниров в Риме и Барселоне.

Следом за Надалем в списке фаворитов грунтового Шлема расположились Новак Джокович, Доминик Тим и Стефанос Циципас.

Роджера Федерера и Даниила Медведева обозреватели официального сайта Ролан Гаррос в список претендентов на титул не включили.

Открытый чемпионат Франции начнется в воскресенье, 30 мая.