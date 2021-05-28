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Свитолина не вошла в список претенденток на победу на Ролан Гаррос

Теннис
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Свитолина не вошла в список претенденток на победу на Ролан Гаррос

Новина українською

Официальный сайт Открытого чемпионата Франции представил свою версию главных фавориток турнира в женском одиночном разряде.

Первой журналисты Ролан Гаррос упомянули Эшли Барти. Австралийка, побеждавшая в Париже в 2019 году, в этом сезоне на грунте стала чемпионкой турнира в Штутгарте и одержала 13 побед в 16 матчах.

Также в списке претенденток на титул фигурируют действующая победительница Ролан Гаррос Ига Швентек, четвертая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко и испанка Гарбинье Мугуруса, которая в первом круге сыграет с Мартой Костюк.

Элина Свитолина в статусе пятой сеяной не считается главным фаворитом Ролан Гаррос. Также пресс-служба грунтового мэйджора скептически настроена относительно Наоми Осаки и Серены Уильямс.

Ролан Гаррос пройдет в Париже с 30 мая по 13 июня.

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В статье: Элина Свитолина Ролан Гаррос
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