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Свитолина не вошла в список претенденток на победу на Ролан Гаррос
Украинку недооценивают?
Официальный сайт Открытого чемпионата Франции представил свою версию главных фавориток турнира в женском одиночном разряде.
Первой журналисты Ролан Гаррос упомянули Эшли Барти. Австралийка, побеждавшая в Париже в 2019 году, в этом сезоне на грунте стала чемпионкой турнира в Штутгарте и одержала 13 побед в 16 матчах.
Также в списке претенденток на титул фигурируют действующая победительница Ролан Гаррос Ига Швентек, четвертая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко и испанка Гарбинье Мугуруса, которая в первом круге сыграет с Мартой Костюк.
Элина Свитолина в статусе пятой сеяной не считается главным фаворитом Ролан Гаррос. Также пресс-служба грунтового мэйджора скептически настроена относительно Наоми Осаки и Серены Уильямс.
Ролан Гаррос пройдет в Париже с 30 мая по 13 июня.
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