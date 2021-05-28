Президент федерации тенниса Франции: Поведение Осаки — это её ошибка

Президент федерации тенниса Франции (FFT) Жиль Мореттон отреагировал на заявление Наоми Осаки, которая решила не участвовать в пресс-конференциях во время "Ролан Гаррос".

"Это большая проблема для журналистов, самой Осаки и для тенниса в целом. Я считаю это ошибкой с её стороны.

Это показывает, насколько сегодня необходимо сильное руководство в теннисе. То, что происходит, на мой взгляд, неприемлемо. Есть правила и законы. Мы должны придерживаться их. Это очень вредно для спорта, тенниса и для неё самой. Мы хотим продвигать все вместе теннис.

Это заявление, которое я не могу представить, например, в Формуле-1. Гонщик не останавливается посреди гонки, чтобы сказать: "Я уже достиг нужного результата и не буду продолжать".

Это проблема, которую мы должны решить. По крайней мере, обсуждать её", — приводит слова Мореттона L’Equipe.

Напомним, ранее вторая ракетка мира Наоми Осака объявила, что не будет общаться с журналистами во время "Ролан Гаррос".