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Надаль отреагировал на отказ Наоми Осаки общаться с журналистами

Теннис
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Рафа понимает и уважает решение теннисистки

Надаль отреагировал на отказ Наоми Осаки общаться с журналистами

Новина українською

20-кратный победитель турниров "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о решении японки Наоми Осаки отказаться от общения с прессой во время "Ролан Гаррос".

"Я её понимаю и уважаю её решение. Но, с другой стороны, без прессы, без людей, которые ездят по турнирам, пишут новости, сообщают о наших достижениях, мы бы, наверное, не были теми спортсменами, которыми в итоге стали. Нас бы не знали по всему миру, мы бы не были так популярны.

Я её понимаю, но журналисты — важный элемент спорта", — приводит слова Надаля журналист Кристофер Клэри в своём "твиттере".

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В статье: Рафаэль Надаль
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